Aurélia MOUNIER

Je travaille maintenant pour Eurosport International depuis plus de 7 ans. Cela m'a permis de voir les enjeux d'un grand groupe, d'une chaîne pan-européenne et de dépasser les enjeux de nos frontières. Grâce à Eurosport, j'ai pu toucher à plusieurs aspects du métier de journaliste: édition des directs, gestion d'antenne, interviews, reportages, édition de magazines, de différents sujets pour une émission Live etc...

Le tout dans différents sports mais principalement, le tennis.

Je suis donc quelqu'un d'assez polyvalent et qui a toujours envie d'en connaître plus. Quelqu'un de dynamique, qui aime rencontrer des gens, des cultures. Envie de les raconter, c'est pour ça que je suis un peu touche à tout et curieuse surtout!

J'ai fait du web, de la radio et beaucoup de télévision, notamment des Live ce qui m'a permis d'être réactive, ne pas céder au stress, avoir une science de "l'image".

J'aimerais continuer sur cette voie-là et me remettre au web/papier pour y amener ce côté "multi task", y amener de l'image à l'heure du numérique et des tablettes.

J'aime la culture et changer du sport ne me dérangerait pas du tout.



Mes compétences :

Cinéma

Journalisme

Sport

Tennis