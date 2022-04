Aurélia TRÉCUL

10 années d'expérience professionnelle en Supply Chain: Planning d'une part (expertise Prévisions des Ventes et process S&OP) et Achats. Expérience en management d'équipes et en gestion de projets.

Après 5 années passées au sein du groupe Danone ; je travaille aujourd'hui pour la société Barry Callebaut, leader mondial du Cacao & Chocolat en B to B. J'y contribue actuellement - en tant que Supply & Demand Planner EMEA - au développement de la Business Unit Specialties & Decorations.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Allemand

Anglais

Français

Logistique

Prévision des ventes

Relations Fournisseurs

Supply chain

Management

SAP Business Objects

Gestion des stocks et approvisionnement

SAP Material Management

APO

Agroalimentaire

Néerlandais

Gestion de projet