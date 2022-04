Aurélie AMBERT

Installée à Lyon depuis 2009, ma vocation consiste à rendre explicite la cohérence des systèmes humains et organisationnels afin de faciliter les processus de transformation, tant individuels que collectifs.



En effet, à travers ma propre expérience et mes observations, j'ai acquis la conviction que la cohérence intérieure est le terreau d’un leadership inspirant, elle oriente les choix et fluidifie le changement, elle crée de la confiance et génère de la coopération car elle contribue au sens.



Elle transforme l’agitation en agilité. Sans elle, tout processus de changement tend à se figer.



Les compétences qui fondent aujourd’hui ma légitimité se sont construites au cours de mon expérience professionnelle :



- De 1989 à 2007 : 16 ans dans le secteur informatique en tant qu’ingénieur commercial puis manager d’équipes de vente.



- De 2008 à ce jour : consultante en management des transitions, d’abord au sein du cabinet Excelia, puis au sein de ma structure.



Et grâce à un parcours de formation :



- Centré sur l’apprentissage du métier de coach (formation de 14 mois Coach and Team© chez JBS à Lyon) et du métier de formateur (2ème cycle de responsable en ingénierie de formation CESI 2007).



- Centré sur l’acquisition d’un cadre théorique sur les champs individuel et d’équipe : Maitre praticienne PNL en 2012, certifiée sur l’inventaire Golden© par les ECPA en 2010, formée en Analyse transactionnelle et TOB, et au modèle Elément Humain Phase 1 en 2009.



Aussi, avec cœur et humilité, je favorise des approches sur-mesure, intégrant le temps comme facteur de réussite, considérant chacun comme acteur et partie prenante du tout.



Ma spécificité est d’agir à la fois sur les leviers de contenus et de processus pour stimuler la croissance, et de mailler les enjeux individuels et collectifs dans une vision systémique. Ainsi, tel un artisan, je conçois et anime des dispositifs d'accompagnement intégrant des modalités d'action complémentaires telles que le diagnostic, le coaching individuel ou d'équipe, la formation, les ateliers de co-développement.



Membre Associé de la Société française de Coaching, je veille à élargir en continu mon cadre de référence en suivant des formations ciblées, et à prendre du recul sur ma pratique dans un lieu de supervision.



Sur un plan plus personnel, je mets une attention particulière à maintenir voire renforcer une qualité de présence en pratiquant régulièrement la méditation de pleine conscience (MBSR).



Mes compétences :

Coaching professionnel

Cohésion en équipe

Formation professionnelle continue

Programmation neuro-linguistique

Gestion de la relation client

Management commercial

Gestion de carrière

Ecoute