Aurélie ANNE

Depuis 2008, j'apporte mon expérience dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines au sein de différents Offices Publics de l'Habitat.



Ayant participé activement, dans un premier temps, au processus de recrutement, à la mise en oeuvre d'actions de formation ou encore à l'élaboration et au déploiement du dispositif d'évaluation du personnel, j'apporte aujourd'hui ma contribution à la mise en place du nouveau statut au sein de l'ODA, OPH d'Abbeville.



De par mes connaissances en matière de droit social, de gestion des ressources humaines et des relations sociales, j'accompagne les changements induits par ce nouveau statut des Offices Publics de l'Habitat, en mettant à profit mes compétences, ainsi que mes capacités d’adaptation, d’écoute et d’organisation.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Développement des ressources humaines

Fonction publique

Fonction publique territoriale

Formation

Formation Evaluation

GPEC

Recrutement

Ressources humaines