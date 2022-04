Aurélie AUVRAY

Bonjour à tous,



Le groupe Inwood Hotels, 6 hôtels Parisiens situés dans le 7ème, 8ème et 15ème arrondissement, recrute :



- Revenue Manager

- Réceptionniste

- Stagiaires Opérationnels et Administratifs



Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge, vous êtes dynamique, passionné(e) et fort(e) d’une EXPERIENCE SIMILAIRE EXIGEE, rejoignez nos équipes !



Envoyez votre CV et lettre de motivation à aauvray@inwood-hotels.com





Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement