Aurélie BARD

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences notamment en Supply Chain.

Le poste de gestionnaire de stock m'a offert l'opportunité d'avoir une vision technique et, la collaboration étroite avec mes homologues et mes hiérarchiques, une vision globale des métiers de la Supply Chain. Une maîtrise nécessaire pour la mise en place d'indicateurs permettant de challenger nos prestataires.

Les bons résultats obtenus (baisse des couvertures et des valeurs de stock, réduction des écarts de stock...) démontrent la construction d'un partenariat solide et d'un travail en confiance avec nos prestataires logistiques.

Ces expériences sont les bases d'une évolution professionnelle vers des postes à responsabilité qui me permettront de mettre à profit mes compétences.



Mes compétences :

SAP

Gestion de projet

Leadership

Autonomie professionnelle

Communication

Innovation