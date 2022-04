Aurélie BASTIEN

Mes compétences



1. Analyse et Conception centrée sur l'utilisateur

Personas, création de scénarii d'usages, parcours

Tri par carte, arborescence, focus group, animation de groupes de travail

Storyboarding

Tests utilisateurs (organisation, animation, analyse, restitution et recommandations)

Audit

Conseil

Responsiv Design



2. Gestion de projet web

Gestion des ressources budgétaires et humaines (internes ou prestataires)



3. Mise en place de process et d'offres

Offre tests utilisateurs

Méthodes centrées sur l'utilisateur (opérationnelles)



4. Spécialités

Sites internet, intranets, applications métiers (desktop, tablette, smartphone)



Mes compétences :

Ergonomie des interfaces homme machine

Ergonomie web