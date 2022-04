Aurélie BETTE- DELSINNE

Les interactions entre mes deux spécialités, le droit fiscal et le droit de la propriété intellectuelle, sont au cœur des enjeux stratégiques actuels et futurs des entreprises. J'entends aiguiser ces compétences par une entrée dans la vie active au sein d'une petite ou grande structure internationale en France ou à l'étranger.



Je suis mobile à l'expatriation ou contrat local et capable d'apprendre une langue étrangère pour les besoins d'une mission.



Passionnée, courageuse et déterminée, je tends à relever chaque défis avec la plus grande volonté de dépassement et de succès.



Motivée par le travail en équipe, l'échange de compétences et par une vision transversale de la profession.



Mes compétences :

Bases de données juridiques

Gestion de caisse

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Microsoft Office

Internet