Aurélie BOULEY

- 5 ans d'expérience en contrôle de gestion opérationnel : Clôture mensuelle, définition des coûts standards de production, budget et reforecast, suivi des investissements.

- Membre du Comité de Direction d'une usine de production de 300 personnes : Ouverture sur les problématiques humaines et organisationnelles, travail sur la vision à moyen terme du site industriel.

- Formation en Lean Management Orange Belt niveau 2 : Harmonisation et simplification des méthodes de travail, projet de réduction de coûts.

- Pratique quotidienne de l'anglais opérationnel.

- ERP : JD Edwards, Powerplay, GL Inquiry.



Mes compétences :

Lean management