Aurélie CENDRES

Susceptible d’intervenir en R&D pour la mise au point, l'innovation, le développement,l’optimisation, d’un produit alimentaire



Gestion de projets : Je planifie, je réalise et je supervise le projet jusqu’à la partie pilote.

J'étudie depuis plus de 4 ans l'impact de procédés alimentaires sr la qualité nutritionnelle et organoleptique.

Compétences techniques, théoriques et analytiques dans la quantification et l’identification des substances d’intérêts nutritionnels.

Mise en place, développement et optimisation de procédé d’extraction.

Capacité de présentation, de vulgarisation et de diffusion des travaux et résultats scientifiques

Management transversal et hiérarchique : encadrement et formation

Expériences professionnelle de 4 ans en recherche et enseignement



2007-2010 : Doctorat d’Agronomie spécialité Sciences des Procédés-Sciences des Aliments. Mention : Félicitations du jury.

2005-2007 : Master Sciences de la Vie, spécialité Sciences des Aliments et Nutrition. Mention Bien-



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biochimie

Motivation

Rigueur

travail en équipe