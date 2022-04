Aurélie CHATELAIN

Diplômée d'un DEUG de Biologie des Organismes et des Populations de l'Université de Bretagne Occidentale à Brest, je suis partie en Nouvelle Zélande pendant 9 mois. Mon but était d'apprendre l'Anglais, et d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la conservation de l'environnement. Pour cela, j'ai assisté bénévolement les rangers du "Département de la Conservation", le plus grand organisme de Nouvelle Zélande en matière d'environnement. Ainsi, j'ai eu l'occasion d'effectuer de multiples missions tant sur le plan faunistique que floristique.



A mon retour en France, j'ai intégré la Licence Professionnelle Espaces Naturels, Biologie Appliquée aux Écosystèmes Exploités. J'y ai acquis de nombreuses compétences notamment en matière de diagnostique écologique, d'inventaire faune/flore, de réglementation...j'ai appris aussi à maîtriser des logiciels de statistiques comme R, et de cartographie SIG avec MapInfo.



Je suis à présent à la recherche d'un emploi dans l'environnement marin, qui est ma passion depuis mon plus jeune âge. J'ai envie d'en apprendre plus sur cet incroyable univers et de le protéger en apportant ma contribution aux suivis scientifiques que beaucoup de structures mènent actuellement.



Merci à vous qui vous attardez sur mon profil, et bonne visite !



Mes compétences :

Analyse physico chimique et biologique

Environnement Windows (Word, Excel, PowerPoint)

Droit de l'environnement

Statistiques Multi variées

Statistiques descriptives

Inventaire naturaliste

Natura 2000

Cartographie SIG (mapInfo)

Test paramétriques et non paramétriques

Environnement marin et littoral

Cartographie SIG

Environnement marin

MapInfo