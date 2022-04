Aurélie CHAVAS

Creativity is Intelligence...Having fun !

(Albert Einstein)



Plus de 10 ans d'expérience dans la Beauté et l'Industrie du Luxe.



Un réelle connaissance des tendances de consommation, du Retail et du Merchandising, de l'industrie cosmétique et de ses acteurs majeurs. Une passion !



Toujours à la recherche des meilleures solutions, orientée résultats et avec une vraie force en un management humain d'équipe avec l'optique du surpassemment de soi.

A la recherche de challenges, d'une envie d'apprendre et de développer de nouvelles compétences chaque jour.



Mon leitmotiv : n'ayez pas peur de sortir de votre "zone de confort", faites-le et et vous le ne regretterez pas !



Mes compétences :

Vente magasins

Management d'équipes

Marketing opérationnel

Retail manager

Commerciale

Management de projets

Merchandising

Luxe et cosmétiques

Prospection

Trade marketing

Visuel Merchandising

Animation commerciale

Consumer Insight

Retail marketing

Category management

Retailers