Aurelie CHEVALIER

Synthèse de carrière : 5 ans d’expérience



Diplômée d’une école de commerce, j'ai démarré ma carrière en tant que consultante en systèmes d’information sur des solutions dédiées à l élaboration, au suivi et à la simulation budgétaire (conception, réalisation, campagnes de tests, gestion de projet, formation).

Depuis 2012, j ai rejoint l' Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Acoss) où je suis en charge de l'aide au pilotage sur les projets des domaines de la trésorerie, du décisionnel, du collaboratif et de la mobilité (une 100aine de ressources reparties sur 4 sites et un budget d'environ 5m d'€).



Mes compétences :

contrôle de gestion

consultant

informatique

Planning

Cognos

performance management

budget