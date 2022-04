Aurelie CHEVALIER

Assistante commerciale plus de 10 ans d'expérience dont 5 dans le secteur du travail temporaire. Expérimentée en recrutement profils industrie et tertiaire. Engagée dans le développement de l'entreprise et appliquée dans toutes les missions du poste.



Mes compétences :

Accompagnement

Gestion des intérimaires

Accueil physique et téléphonique

Développement commercial

Test

Gestion de la relation client

Sourcing

Sécurité au travail

Recrutement

Suivi commercial et administratif

Techniques de vente

Télémarketing