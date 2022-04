Aurelie CHEVALLIER

Secrétaire / Secrétaire Médicale

4 ans d’expérience

Discrète, Autonome et Diplomate



Actuellement en poste, je recherche des opportunités qui me permettraient de découvrir de nouveaux domaines.

Ma formation et mon expérience professionnelle me permettent d'assumer les fonctions de secrétaire / secrétaire médicale au sein d’une équipe ; je suis également capable d'assurer une implication soutenue dans l’exercice de ce poste.

Polyvalente, motivée et dynamique, je pense avoir toutes les qualités requises pour intégrer votre service.

Rigoureuse, ambitieuse, très soucieuse de la qualité et du résultat de mon travail, je suis disposée à suivre une formation qui me permettra d’évoluer.

Disponible de suite, je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Dactylographie

Accueil physique et téléphonique