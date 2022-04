Aurélie CIESLAK

Titulaire d'un master I "psychologie du travail" et d'un master II "psychologie de l'économie et de l'insertion professionnelle", je dispose d'un parcours réussi dans ce domaine. Les expériences et les missions occupées ont affiné ma perception de l'accompagnement des publics (demandeurs d'emploi, intérimaires, jeunes âgés de 16 à 25 ans).



Mes champs d'intervention :

centre d'information et d'orientation,

agence intérimaire,

service de formation continue à l'université,

prestataire de pole emploi.



J'ai une bonne connaissance des réalités quotidiennes des demandeurs d'emploi car j'accompagne journalièrement ce public dans le cadre de prestations individuelles et collectives. Ouverte aux autres, mes objectifs professionnels sont la satisfaction des clients ET/OU des bénéficiaires et des partenaires.