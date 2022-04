Aurélie COATANHAY

Actuellement, auditrice Interne, Groupe RATP.



Diplomée de l'IESEG School of Management, Lille



Compétences développées :

- Communication et travail d'équipe

- Qualités manageriales : Gestion des engagements (ressources, deadline, budget), leader d'une équipe (en moyenne 6 personnes), Coaching d’auditeurs moins expérimentés (jusqu’à 10 personnes simultanément)



Compétences spécifiques:

- Rigueur, autonomie, adaptabilité, organisation (gestion simultanée de plusieurs clients).

- Méthodologie générale de l’audit

- Connaissances techniques en reporting et consolidation IFRS, Private Equity, Titrisation

- Analyse du risque et processus de contrôle interne

- Connaissances approfondies des produits dérivés (SWAP, forward, future, option)

- Connaissance de Bloomberg et telekurs.



Mes compétences :

Contrôle interne