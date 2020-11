Aurélie DE SITTER

Assistante administrative au sein du Pôle Support aux Formations - Domaine Transversalité à lEcole Centrale de Lille et je souhaiterai évoluer vers un poste de responsable de service et/ou me reconvertir professionnellement dans les domaines RH, le conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle.



Après 13 années dexpérience dans le secteur du tertiaire, je désire donner un nouveau souffle à ma carrière. En 2020, jai eu lopportunité de réaliser un bilan de compétences, qui ma conforté dans mon projet et ainsi donner un nouvel élan à mon parcours professionnel.



Mon aisance relationnelle, ma persévérance dans l'effort, mon dynamisme, mon organisation, ma rigueur, mon goût pour de nouveaux challenges, ma volonté, ma bonne humeur sont mes premiers atouts.