Aurélie NOUASRIA

[ IN CODE WE TRUST ] - Vous souhaitez vous former au développement web ou vous recrutez des développeurs.ses ?



C'est bien par ici, vous êtes bien tombé.e



Simplon.co est un réseau national de centres de formation dans le numérique. Alliant tech' et social, notre mission est de faire du numérique un levier d'inclusion et d'insertion sociale.



La 1ère promotion de développeurs.ses web de Simplon Clermont sera dispo pour un stage en janvier-fevrier 2020.

Objectifs? Pour les entreprises : découvrir de nouveaux talents et pour les apprenants : valider leur titre pro bac+2.

Deal ?



