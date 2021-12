Aurélie TOUTAIN

Je fais preuve de beaucoup d’énergie et m’actualise, notamment, par mon enthousiasme face à la nouveauté. Ma curiosité est un moteur pour imaginer, penser, innover, construire des projets, mais aussi pour découvrir les autres.

J’aborde le monde sous un angle optimiste et perçois assez facilement les possibilités qui me sont offertes et discerne rapidement les options qui pourraient s’ouvrir à moi. Je suis une force dans la création de nouveaux projets, l’organisation et tout ce qui pourra me permettre d'avancer.

Je suis ouverte, empathique et cordiale vis-à-vis des autres.

Solide et équilibrée, je gère assez bien les périodes de stress. Je suis capable d’assumer une grande charge de travail et parviens à faire face à la pression qui peut également contribuer à mon dynamisme.