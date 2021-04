Je suis une Femme dynamique qui aime l'aventure, les challenges et possède un bon relationnel.

Ma motivation est d'enrichir mes compétences et mon parcours tout en participant activement à la stratégie digitale d'une entreprise.



En dehors de ma vie professionnelle, vous pouvez me croiser soit sur un stade de foot (oui je joue au foot féminin et en poste d'attaquante svp), en montagne dans le Mercantour pour une randonnée ou un trail, mais encore au bord de la méditerranée, la tête dans l'objectif...



Pour plus d'informations à propos de mes soft kills, c'est ici https://app.assessfirst.com/_/profile/ytox9rci-aurelle-badache