Team Management, Change Management (AIM), Project Management (PmBOX), Six Sigma (Green Belt), Lean Manufacturing, Kaizen et transfert industriel

Possède une expérience multiculturelle très forte et expérience en gestion de projet international

Très bonne expertise en démarche processus, système, audit et outils qualité.



Mes compétences :

Industrialisation

Qualité

6 Sigma

Gestion de projet

Lean Manufacturing

Audit

Change management

Supply chain