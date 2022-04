Azad NASSOR

Tout au long de ma carrière de 24 ans, j'ai beaucoup apprécié d'évoluer dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information (SSI), dans le secteur public comme privé.



Après quelques missions au sein de l'ANSSI et du CESTI de SERMA TECHNOLOGIES, où j'ai affermi encore plus mes compétences dans ce domaine, je suis à la recherche de nouveaux défis.



Je serai heureux de contribuer au renforcement de la sécurité de votre organisation basée en région parisienne (ou en dehors sur le principe d'un temps partagé sur site et à domicile).



Le mode de collaboration peut être le format classique d'employé ou celui de Freelance.





Mes compétences :

Coordination de projets

Créativité

Méthodologie

Management

Analyse de risque

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre

Programmation informatique