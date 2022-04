Azalea Crisol CANEDO FELIX

Jeune diplômée du Master 2 Achats et Logistique à l’International, je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'Acheteuse Jr. ou Assistante Achats.



Mon expérience acquise au sein du service Achats/Logistique dans une filiale du Groupe Staubli (société PREVOST Sas) et du service Achats de la société mexicaine Coppel.



Mon dynamisme, ma curiosité, mon esprit d’équipe, mon ouverture sur l'extérieur et la qualité des enseignements que j’ai poursuivi jusqu’à aujourd’hui ont été, et seront, des éléments déterminants pour mon intégration professionnelle, dans un monde où la notion de compétitivité prédomine.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

ERP Minos

Microsoft Word

Sphinx

Cognos

Logiciel CRM

Adobe Photoshop

Internet

Microsoft PowerPoint