Aziz CHIADMI

Disposant d’une expérience de onze ans en tant que commercial, j’ai pu commercialiser de nombreux produits et services dans différents domaines.



En effet, dernièrement, j’ai mobilisé mes compétences au sein de la société « THE PHONE HOUSE .



Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai eu la chance de me perfectionner .



Enthousiaste et dotée d’un bon relationnel, je suis consciente que le personnel contribue à donner une image positive de la société auprès de ses partenaires et clients. L’écoute, l’amabilité, les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de mes précédentes missions sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier et m’ont permis de progresser dans mes fonctions.



Je souhaite aujourd’hui continuer ma carrière dans une équipe stimulante afin de perfectionner mes connaissances, accroître mes compétences et vous apporter le soutien que vous êtes en droit d'attendre.



Mes compétences :

Relation client

Techniques de vente

Propective Stratégique

Assurance

Finance

Administration des ventes

Merchandising

Droit

Bureautique

Management commercial