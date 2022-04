Christelle CUENE

Challengeuse dans l'âme et autonome, je suis a la recherche d'un nouveau défi où je puisse développer mes compétences et en acquérir d'autres!

Je suis à la recherche d'un poste de chef de secteur , directrice régionale



Mes compétences :

Management d'équipe

Recrutement

Formation et développement des compétences

Analyse et gestion CA

Organisation d'événements régionaux et négociation

Merchandising

Planification

Fixation d'objectifs atteignables et réalisables