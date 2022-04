Aziz FERNANE

17, rue Jean Frère

77330 OZOIR LA FERRIERE



 : 01.64.40.02.21

06.51.32.39.60

 : a.fernane@voila.f

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2012-2013 : Professeur de Maths-Phys-Chimie Collège Paris

2011-2012 : Professeur de Maths-Sciences 5ème-4ème-3ème

2010-2011 : Enseignant et activité Associative

- Coordinateur du Festival Djoua en Kabylie

- Responsable Espace Enfants (160 Ados et + de 60 Animateurs) au festival de Djoua en Kabylie

- Animation sur Youtube et Facebook du festival de Djoua à Béjaïa en Kabylie

2008-2009 : Responsable du centre de formation FIPM :

- Mise en place du calendrier et catalogue de formation

- Mise en place de conventions formation DIF et formation continue

- Recrutement et négociation des tarifs de formateurs et consultants

- Activité commerciale : Développement et fidélisation de clientèle

1999-2007 : Responsable de projets de formation

- Formation de Formateurs, conception de supports de cours et d'exercices

- Formation de techniciens de Hotline et techniciens PC (France Télécom Wanadoo)

Formation des salariés et cadres des produits d'Assurances

- Gestion du projet et Formation conseil de création site WEB pour les agents d'Assurances(AGEA).

- Activités Multimédia et Internet : Création, Conseils et mises en place de cahiers des charges

Nombreuses créations et productions de formation :

- Objectifs, programmes détaillés

- supports de cours et exercices et déploiement de formations sur le terrain

Formation de salariés et cadres du secteur bancaire sur les produits des banques

1993-1998 : Ingénieur technico-commercial CCMC/CCMX)

- Responsable de produits formations de gestion des ventes et gestion des effets

- Installation et paramétrage de progiciels (comptabilité, paie, facturation…)

- Formation clientèle à l’Administrateur Lotus notes domino comptabilité, paie…

1989-1993 : Formateur (IAS)

- Produits de gestion (Comptabilité, Paie, Facturation...).

- Système & bureautique : Windows, Messagerie LotusNotes & Outlook. Pack Office toute version (Excel, Power Point, Word, Access, Outlook...)

1987-1988 : Professeur de mathématiques au Lycée de Pontoise.

1978-1987 : Professeur de Mathématiques et Physique-Chimie, Lycées et Collèges à Paris.

1977-1978 : Professeur de Mathématiques pour le CESI Alger Mise à niveau terminale Prépa Ingénieurs-Gestion

1976-1977 Cours de maths pour le Diocèse Alger CESI Alger Mise à niveau terminale Prépa Ingénieurs Audio-Visuel

FORMATION

Paris Dauphine : 3ème Année : Licence de Mathématique de la décision : Maths, Marketing, Économie, Finances,...

Licence de math. Diplôme de Professeur de Mathématiques

LANGUES

Anglais, Italien et Arabe

Activités extra-professionnelles

Vie associative : Président d’association Association pour l'aide au développement de la Kabylie ADEKA

Animation d'exposition de Peinture (75005) et Création de catalogue pour artistes peintres et photographes

Création et animation Blog et réseau sociaux tels que facebook, youtube, Txitter…



Mes compétences :

ENSEIGNEMENT