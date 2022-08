Béatrice JOULIN

HR Business Partner Commercial, Fonctions Supports, Sites Industriels et R&D - Expertise en Compensation & Benefits - Mobilité Internationale - Pilotage de Processus et Management de Projets stratégiques au niveau mondial - Fusions et acquisitions



Orientée clients et résultats, capacité à opérer dans des environnements complexes et multiculturels sur des activités opérationnelles et stratégiques





Mes domaines de compétences:

Management des talents

Management de la performance

Formation

Coordination et pilotage de projets

Accompagnent et soutien au management

Rémunération/Evaluation de poste

Mobilité Internationale

"Due diligence"



Mes compétences :

Adaptabilité

Anglais

COMMERCE

International

Processus RH

Recrutement

Rémunération

Ressources humaines