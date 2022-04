Béatrice ROGGIA

CONSULTANTE DEPUIS 1986 je conçois et anime des formations en RESSOURCES HUMAINES. J'accompagne en COACHING les Responsables ou Assistants en RH HUMAINES dans les missions et participe à l'élaboration de référentiels RH.



J'accompagne les professionnel(les) RH dans la mise en place de leur POLITIQUE SOCIALE et le DEVELOPPEMENT, LA MISE EN PLACE ET LE SUIVI D'OUTILS DE GESTION ET D'ANALYSE.



Spécialiste de la GESTION DE LA MASSE SALARIALE, je suis reconnue sur le marché professionnel et suis en mesure de proposer des maquettes de calculs automatisés sur excel.



L'AUDIT SOCIAL, l'ANALYSE SOCIALE / BILAN SOCIAL, le CONTROLE DE GESTION SOCIAL, LES TABLEAUX DE BORD SOCIAUX sont des thématiques d'interventions sur lesquels j'interviens en expertise et en formation professionnelle continue : je possède des outils : maquettes de TABLEAUX DE BORD SOCIAUX dans tous les domaines RH adaptables selon les besoins des professionnel(le)s ainsi qu'un THESAURUS DE RATIOS D'ANALYSE



Mon travail et mon expérience auprès des professionnel(le)s en entreprise me permet d'avoir un enseignement opérationnel - directement applicable auprès des professionnels RH.



J'écris des ouvrages sur les thèmes suivants : GESTION DE LA MASSE SALARIALE

TABLEAUX DE BORD SOCIAUX et ANALYSE SOCIALE

POLITIQUE SOCIALE - DEONTOLOGIE ET RESPONSABILITE DES GESTIONNAIRES EN RESSOURCES HUMAINES

ces ouvrages sont prévus en parution pour fin 2013



Mes compétences :

Audit

Bilan social

Coaching

Conseil

Consulting

Consulting & Formation

Formation

Formation professionnelle

Formation professionnelle continue

Gestion de la masse salariale

masse salariale

Politique

Politique Sociale

Recrutement

Ressources humaines

SIRH

Tableaux de bord

Tableaux de bord sociaux