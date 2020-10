Béatrice SERPOLET

Je recherche un poste en premier lieu dans les Organismes à But Non Lucratif ou les Collectivités.

J'ai travaillé 15 ans chez France Telecom et 5 ans comme Consultante pour des éditeurs de logiciels auprès des collectivités territoriales.

Je viens de valider en 2014 un Master 2 Conseil et Management des OBNL à l'IAE de Bordeaux. Mon sujet de mémoire : "Le manageur de proximité face aux risques psychosociaux dans l'Economie Sociale et Solidaire". Cette transition m'a permise de prendre du recul sur un enjeu de santé public important de notre gouvernement.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Economie sociale et solidaire

Conduite du changement

Gestion de projet