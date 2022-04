Béatrice SUPIOT

Accompagnement en transformation digitale et méthodes AGILE. Management de projets stratégiques en Amélioration Continue, Excellence Opérationnelle, Performance globale et Qualité. Je suis certifiée Lean/6 Sigma Black Belt et assesseure EFQM (European Foundation for Quality Management). J'ai une expérience conséquente dans les environnements : pharmaceutique, cosmétique et automobile.

"Donner du sens et mettre les Hommes au cœur des changements" caractérise mon approche du conseil. Appelez-moi : 06 23 73 09 84.



Mes compétences :

Management de projets

6Sigma