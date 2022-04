Beatrice TABELING

Plus de 15 années d'expérience dans le prêt à porter féminin, les accessoires de mode, en qualité de responsable administratif, responsable export.

Avec une bonne pratique du japonais et une connaissances des acheteurs de mode française et européenne sur le marché japonais, j'ai créé BOTAN Export Agency pour permettre aux PME et aux jeunes créateurs d'aborder très rapidement ce marché.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commerciale

Empathique

Espagnol

Français

Gestionnaire

Italien

Japonais

Langues