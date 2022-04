Béatrice TASSOU

Informaticienne expérimentée, actuellement Service Delivery Manager Senior, je dispose de compétences fonctionnelles en conduite de projet, confortées par des connaissances métier technique pour assurer l’interface entre le besoin client et les équipes opérationnelles. Experte de la relation client, je suis attachée à la qualité de service dans le respect des engagements contractuels. Dotée d’une forte capacité d’adaptation, je sais évoluer dans des univers variés et pour des métiers et secteurs différents