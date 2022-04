Béatrice TSANG-KIVONG-TAI

30 ans au poste de gestionnaire d'entreprise, j'ai accompli toutes les charges administratives, comptables, financières et sociales :



Expertise dans les domaines suivants :

Accompagnement à la création,

Assistance à l'immatriculation des entreprises

Comptabilité et gestion de la trésorerie

Anticipation des risques et placements financiers

Economie des coûts

Déclarations légales de l'entreprise

Gestion du personnel et de la Paie

Gestion Administrative et Financière



Secrétariat

Réalisation des devis

Réponse aux dossiers d'appels d'offres

Montage des dossiers de consultation des Entreprises (DCE)

Gestion des délais

Accueil clients

Relance prospects



Gestion administrative et financière des chantiers : Dossiers Marchés - Comptes-rendus de chantiers - Plannings - Situations de travaux - Certificats de Paiement - Etats Financiers des Chantiers - Décomptes Définitifs (DGD) - PV Réception - Liste de Réserves - PGC - PPSPS - etc.



Aide au montage du dossier de demande de retraite, reconstitution et vérification du relevé de carrière pour valorisation du montant de sa retraite



Je mets aujourd'hui mon expertise, mon savoir-faire et mon expérience au service des TPE, PME, professions libérales afin de leur permettre d'optimiser leur trésorerie, d'anticiper et d'alléger leurs charges administratives.



L'objectif de ma mission est le développement des ressources de l'entreprise et la pérennisation de sa structure en leur proposant une solution souple et modulable selon leurs besoins.



J'interviens dans le cadre d'un accompagnement régulier mais également pour des missions ponctuelles (surcharge de travail, absence, congés...)



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion financière

Paie