Béatrice VALENTE

Rigoureuse, autonome, pragmatique, à l'écoute de mon équipe et des autres services, je souhaite mettre à profit mon expertise dans le domaine de la qualité opérationnelle au sein d’une entreprise dynamique devant répondre au défi permanent d'une performance industrielle en constante évolution.

Mon fort engagement m’a permis d’évoluer aux travers de différents postes à responsabilité, liés à l’assurance et au contrôle qualité dans le secteur de l’industrie pharmaceutique.

En étant une interlocutrice proche du terrain, j’ai pu assurer les activités transverses nécessaires pour répondre aux problématiques afin de garantir la sécurité du patient à toutes les étapes du process.

Mon parcours m'a aussi permis de créer et de manager un service, de développer de nouveaux produits jusqu’à leur transfert à l’échelle industrielle.





Mes compétences :

Qualité

R&D

Chimie

Management

Production