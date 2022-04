Bégues DJOPMO

Avec 15 ans d'expérience professionnelle, j’ai acquis de solides compétences en contrôle de gestion dans les secteurs privé et public.

Mes atouts principaux sont le pilotage et l’analyse de la performance de l’activité pour être force de

proposition, la mise en place de processus (cycle budgétaire, forecasts ), faire évoluer

les outils selon les besoins de l’entreprise et accompagner les opérationnels pour la réalisation de leurs

objectifs.

Doté d’une sensibilité technique, je suis très à l’aise dans les outils du contrôle de gestion (Excel,

Access, BI ...), avec une expérience de gestion de projet (mise en place d'un infocentre) avec des contraintes de délais et de coûts.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Rigueur

Organisation du travail

SQL Server Reporting Services

SQL Server Analysis Services

Microsoft Word

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Audit