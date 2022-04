Beguet ISABELLE

Professionnelle des ressources humaines, j’ai pratiqué tous les principaux aspects de la fonction : administration du personnel, supervision de la paie, accompagnement juridico-social au quotidien de l’encadrement, développement RH et relation avec les institutions représentatives du personnel.



Membre du Comité de Direction et en liaison hiérarchique directe avec la Direction Générale me permet de participer à la déclinaison RH de la stratégie de l’entreprise et d’avoir un rôle d’impulsion sur les projets RH.



En dehors de cette connaissance panoramique des RH, je dispose d’atouts utiles à la bonne tenue du poste : fiabilité, esprit d’analyse et de synthèse et de bonnes capacités de communication.



Enfin, ma solide formation généraliste initiale, complétée par des expériences professionnelles dans des secteurs et fonctions variées, m’ont permis d’acquérir une vision assez complète du fonctionnement d’une entreprise.



Mes compétences :

Formation

Management

Ressources humaines