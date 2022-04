Beguin FREDERIC

Conseil en gestion de carrières (cadres et employés):



Réaliser des bilans de compétences et des bilans professionnels

Conseiller les salariés sur leur parcours professionnel.

Identifier des compétences transférables et travailler sur la mobilité professionnelle.

Elaborer une offre de service emploi avec les outils de communication adaptés

Identifier des besoins en formation et valider les projets. Négocier les prix avec les organismes



Formation et recrutement :

Concevoir des actions de formation et des supports d’animation

Animer des groupes de formation

Participer à la création d’un référentiel métier et réaliser des fiches de postes

Prendre en charge de recrutements cadres et non cadres : de la définition du besoin avec les opérationnels à la validation des aspects juridique liés au contrat. Gérer les interfaces avec différents acteurs intervenant dans le processus (cabinets de recrutement, écoles, agences de communication…).



Commercial :

Promouvoir une action de formation auprès d’un réseau de prescripteurs et de financeurs

Répondre à des appels d’offres : prestations ANPE, insertion des jeunes diplômés, sécurisation des parcours professionnels (Maison emploi 78 et OPCA BTP)



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Bilan de compétences

Consultant RH

Formation

gestion de carrières

Recrutement

Ressources humaines