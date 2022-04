Behaa KREFA

Titulaire d'un DUT Statistiques et Informatique Décisionnelle (STID) et d'une Licence Professionnelle en Biostatistiques, j'occupe le poste de Chef de projet Data au sein de l'entreprise Nomination.



Maîtrisant à la fois la gestion de projets ainsi que le traitement et l'analyse de données, je recherche actuellement un poste similaire dans la région lyonnaise.



Mes compétences :

Visual basic

SAS

Sphinx

Map info

SPSS

SPAD

Access

Bases de données

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Analyse de données

Enquêtes

Sondage et echantillonage

Statistiques et Méthodes Quantitatives

Statistiques descriptives

Word

Powerpoint

Tableaux de bord