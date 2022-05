Yohann TSCHUDI

Apres ma thèse de physique des particules au CERN (Genève), j'ai choisi de travailler dans le privé, notamment en SSII ou j'ai eu la charge des projets scientifiques. Puis, afin de compléter mon profil, j'ai décide de continuer ma carrière aux US ou j'ai eu l’opportunité de découvrir et d'apprendre énormément de nouvelles choses tant au niveau culturel que professionnel.

Aujourd'hui, j'ai pris la décision après 4 années très riches à l’étranger de revenir en France, en particulier dans la région lyonnaise, afin de m’y établir et de construire une carrière.



Mes compétences :

Python

C++

Windows

Vb.net

Linux

Conception

Physique

Analyse de données

Gestion de projet SI

Travail en équipe

C#

Java

Eclipse

Visual studio