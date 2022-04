Beinat CYRILLE

Depuis 12 ans, j'occupe une fonction de RRHS généraliste au sein d'un jeune site industriel (construit en 2000) reconnu au sein du groupe OI MANUFACTURING, leader mondial du verre d'emballage, pour ces performances sécurité, techniques et qualité (classé dans le top 10 sur 85 sites).

En étroite collaboration avec les directeurs qui se sont succédés, j'ai fortement contribué à la montée en puissance de ce site en imprimant une vision innovante et dynamique en termes :

d'organisation : productive et centrée sur notre cœur de métier, co-traitance des activités connexes (maintenance, logistique...), ligne hiérarchique courte pour faciliter le traitement réactif des aléas et la prise de décision…

de développement des Ressources Humaines : logique de compétences, GPEC, conception des filières d'évolution métiers, conception de parcours d'acquisition de compétences, polyvalence des opérateurs, processus d'évaluation de la performance et du développement individuel…

de management-leadership : définition du manager-leader-coach; conception et animation de la culture d'entreprise par l'attachement du personnel à l'identité de site (partage de la vision et des enjeux du site), à des leaders porteurs de l'esprit constructif gagnant-gagnant, à des valeurs fondant la wellness culture…



Dans le même temps, j'ai pu piloter ou participer à des projets spécifiquement RH et techniques en appui de la direction du site ou de la DRHS France :

• intégration d'un site dans le groupe : plan de formation du personnel (4000h en 5 mois), homogénéisation des rémunérations…

• implantation d'un robot permettant le traitement de lots non-conformes (100k€)

• implantations d'installations techniques permettant l'amélioration des conditions de travail)…





Mes compétences :

Gestion de projet

Développement personnel

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle

Gestion des conflits

Organisation du travail

Relations sociales & syndicales

Négociations sociales

Aisance relationelle