Bekhta BOULABBAS

Bonjour,



Dotée de 3 ans d'expériences en Qualité et Hygiène dont un an en sécurité et environnement, mes principales missions ont étées :

- la préparation à la certification ISO 9001 (définition des processus, élaboration des indicateurs, surveillance et suivie des indicateurs...)

- la préparation à la certification ISO 22000 (mise à jour des diagrammes de fabrication, audit interne, analyse des risques de sécurités alimentaires, élaboration de tableaux de suivie des PRP, PRPo et CCP...)

- Formation du personnel à l'ISO 22000

- Animation de réunions...



Ces missions m'ont permis ainsi de mettre en oeuvre les acquis que j'ai eu lors de mes deux dernières années de formation (école d'ingénieur du CESI, Mastère spécialisée en Qualité, Sécurité et Environnement).



Etant actuellement disponible et mobile, je suis ouverte à toute proposition.



Si vous êtes recruteur, n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement;



Bekhta



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Communication

Environnement

ISO 9001

ISO14001

Manuel qualité

OHSAS 18001

Qualité

Sécurité

norme EN 9100