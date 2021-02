Benedicte MENESGUEN -DELTEIL

Face à la complexification croissante de la réglementation et de contrôle, mon expertise et mon expérience professionnelle au sein de la Direction Juridique et Fiscale d’un grand groupe d’Assurance (santé, prévoyance retraite, vie individuelle, collective, contrats emprunteurs, contentieux, veille juridique) me permettent, à ce titre, d'apporter un conseil à forte valeur ajoutée et de manager une équipe juridique. Je suis prête à m'investir 100 % pour votre société



Par ailleurs, j'ai eu également l'honneur d'exercer la profession d'Avocat. A ce titre, j'ai élargi mes domaines de compétence.



Titulaire d’une Maîtrise de Droit des Affaires, d’un DEA de Droit de la Santé, mais également d'un master 2 (Ecole Nationale des Assurances), mes compétences tant professionnelles que techniques m'ont donné l'occasion d'être l’interface privilégiée entre la Direction Juridique et les Business Unit ainsi que les Directions centrales, de manière opérationnelle et réactive.



Mes grands moteurs sont le goût des défis du dépassement de soi, la prise de décision rapide et engagée. Je suis dotée d'une grande puissance de travail, d'une grande curiosité et suis très à l'aise dans le maniements des concepts nouveaux et complexes. J'aime les expériences nouvelles et me confronter à des situations différentes. Mon style de travail est souple et autonome et adaptable aux imprévus. Je fais preuve d'aisance relationnelle et apprécie le travail en groupe et peux me comporter en leader tout étant sensible aux besoins et aux contraintes de mes interlocuteurs, que j'aime valoriser et à qui j'apprécie d'apporter mon aide. Je suis stable émotionnellement et résistante aux stress..



Mes compétences :

Juriste d'entreprise

AVOCAT

Management

Responsable juridique