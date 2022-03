Benjamin NADOL

Après des expériences de ventes dans l'immobilier, le recrutement, le mobilier pour les collectivités et l'édition de logiciels, j'ai décidé de créer ma propre structure.

Nous créons des applications en ligne sur mesures répondant aux attentes spécifiques de chacun de nos clients.

Nous mettons nos solutions techniques au service de la relation humaine en optimisant de façon automatique toutes les taches à faible valeur ajoutée.

Du simple site vitrine à l'application complexe, en passant par les sites marchands, plugins spécifiques, intranet et CMS propriétaire, toutes nos solutions ont été conçues en étroite relation avec les utilisateurs finaux pour mieux appréhender les particularités du métier, impliquer les différents acteurs du projet et faciliter la transition.



Mes compétences :

Ressources humaines