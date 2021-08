Benjamin ROHRBACH

Dans le milieu très fertile économiquement et technologiquement parlant qu'est le recyclage de materiaux, j'occupe une place qui me permet d'en découvrir les multiples facettes et de participer a son développement.



Les activités diverses du groupe DERICHEBOURG me permettent de diversifier mes compétences et daccroître ma faculté d'adaptation a tous types de problèmes qui me sont soumis.



Les challenges quotidiens sont ma principale source de motivation, les défis techniques remportés sont mes victoires, et l'urgence des dépannages d'envergure est mon adrénaline.



Ayant ete integré dans une filiale du groupe, je prends gout aux operations de production, et à la vie de l'entreprise au quotidien. La gestion des equipes de 3 departements différents, du parc de materiel, et des equipement de production fait désormais partie de ma vie de tout les jours. La planification des efforts au regard de la production et des contrats a honorer, les surprises et rebondissement, tout en faisant évoluer l'outil vers une meilleur fiabilité et rentabilité sont tant de sources d'interets qui animent et rythment mes journées.



J'ai ensuite entrepris d'ouvrir mon propre projet, ROHRBACH LLC localise a Houston TX, qui a pour but de servir une clientelle recyclage essentiellement, et offre des services de reparation d'equipement, ainsi que de gestion de projets sur des ameliorations de process, ou l'installation de machines neuves.



J'offre et enrichi mes compétences jour après jour, mon leitmotiv étant lévolution technique, industrielle et personnelle.



Mes compétences :

Achats

Achats techniques

Optimisation

Projets techniques

Travaux neufs