Benjamin VILLEMEUR

Attestation formation manager un centre de profit, une business unit par la CEGOS. (Avril 2021).

Compétence acquise : Construire le diagnostic stratégique de son entité, Améliorer la performance financière. Diriger en leader qui donne envie d'obtenir de meilleurs résultats collectifs, Piloter efficacement une unité en mettant en place les méthodes et outils adaptés, Améliorer la performance de la gestion des ressources humaines, Enrichir et élargir la vision de sa fonction.

Certification prévu pour juin 2021.



Chef d'équipe 30 personnes, budget 10Me;

Directeur Business unit Paris, Senior Expert EE et Safety.

Stratégie Entreprise : Mise en place de la stratégie entreprise : Réalisation dune Matrice BCG, dune matrice MOFF, du diagramme de PORTER, du tableau de PESTEL. Stratégie du marché et des tendances. Elaboration d'un business plan.

Direction de programme de Centum Adeneo Paris :

Mise en place dune direction de programme et projet efficace et performante avec un pilotage des projets au niveau du cout, qualité et délai.

Politique financière : Etude du bilan des comptes passif et actif, Trésorerie, BFR, endettement, Free cash-flow. Analyse financière de Centum Adeneo : activité, profitabilité, flux de trésorerie, équilibres financiers, et rentabilité. Développement dune culture du cash.

Actuellement, Directeur de programme et Senior Expert EE & Safety chez Centum Adeneo.

- Gestion de multi-projets avec gestion des coûts, livraison, qualité et ressources.

Réaliser le tableau de bord et le suivi d'activité de ces projets. Développement du Projet cœur de maintenance pour un calculateur de moteur avion militaire pour SAFRAN et responsable programme pour un projet calculateur VMOB pour la mobilité du véhicule militaire pour TEXELIS, Réponse à appel d'offre pour projet de support de test de carte pour SAFRAN, et contrôleur de projet HVAC CAN pour SIROCO. Chef d'équipe 20 personnes.

- Senior Expert Architecture EE & Safety: Expert Architecture EE Autonome avec redondance ASIL D, Expert électronique JCAE, PSA et VALEO, EOLANE et JHPI. 15 brevets, 6 formations, 10 Conception électronique de haut niveau.

Membre de l'IMDR, du SIA et de l'AA ESIEE. Plusieurs articles pour la conférence SIA ou IMDR comme article pour la sécurité ASIL C ISTARS et IBSG, véhicule électrique, ISO 26262 HW, Safety Eclutch, panneau solaire de sécurité, robotisation de sécurité ISO 26262 ASIL D.