Benoît AUBERT

Après avoir occupé le poste d'Assistant qualité et prévention à la société Interaction (travail temporaire), j'ai occupé deux postes en contrôle qualité à Oberthur Technologie et Peters Surgical (bassin de Vitré). Je recherche désormais un poste comme technicien qualité, ou QSE. ou en prévention des risques. Je possède un titre de technicien QSE obtenu avec le CESI de Nantes depuis avril 2015.

-

J'ai effectué du contrôle produit, de la métrologie et des rapports de contrôle sur mes 2 derniers postes.

On m'a confié à la société Interaction la mise en place de la certification CEFRI (nucléaire), ainsi que les activités de :

-Prévention auprès des agences

-Création de documentation sur la prévention des risques (procédures, brochures destinées aux salariés intérimaires)

-L'analyse statistique des accidents du travail



Auparavant j'ai effectué deux stages dans deux centres hospitaliers locaux, le C.H. Guingamp et le C.H. Quintin (Côtes d'Armor). J'y ai participé à la mise en place d'une procédure de non-conformité, à la rédaction de documents préparatoires à une auto-évaluation ainsi qu'à la mise en place d'audits internes en vue d'une certification HAS.

Lors de mes expériences dans l'industrie j'ai acquis une bonne connaissance de la maîtrise de la qualité, de la sécurité des salariés en atelier de production et sur chantiers.



Avant mes activités dans la qualité, j'ai travaillé 10 ans en bureau d'étude. J'ai souhaité m'orienter vers le domaine Q.S.E. pour mon goût pour la rigueur, le contrôle au travail.



Mes compétences :

CAO DAO

Prévention des risques

Certificat d'auditeur (CESI)

AutoCAD SolidWorks Xsteel

Évaluation des risques professionnels

Gestion de la qualité

Documentation technique sécurité

Normes CEFRI, ISO 9001, 14001