Benoit PFISTER

Directeur Général de filiale (vente, marketing, service client, finance) pour un groupe international commercialisant des produits de marque premium en distribution spécialisée. Mon métier est de développer les marques et leur rentabilité de façon pérenne et de prendre en charge le management du P&L et de l’équipe.



Mes compétences distinctives

• Développement commercial dans le secteur des cosmétiques et autres produits de marque : ouverture de nouveaux réseaux et de nouveaux marchés, négociation grands comptes, accords de distribution ,

• Management du P&L orientée sur l’atteinte des objectifs et l’amélioration de la rentabilité

• Négociation d ‘accords commerciaux complexes (partenariat commerciaux, joint ventures) en France et à l’international

• Capacité d’analyse et de réflexion combinée à un tempérament d’entrepreneur permettant d’initier et de conduire le changement.

• Management, leadership et esprit d’équipe



Mes spécialités

• Pratique approfondie de la négociation et de la gestion de marques en distribution spécialisée (boutiques en réseau, grands magasin, travel retail) et avec des distributeurs export

• Développement de la rentabilité d’un centre de profit en recentrant les efforts sur les marques performantes , en optimisant la négociation commerciale , en réorganisant la structure et en motivant les équipes.

• Travailler dans un environnement multi culturel au sein d’un groupe international



https://www.linkedin.com/in/benoitpfister





Mes compétences :

Management commercial

Management