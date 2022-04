Benoît PHILIPPE

Mon domaine de compétences porte sur la thermique et les énergies, allant du dimensionnement, conception, et amélioration de solutions au management de projet et d'affaires.





Informatique : I-DEAS, Ansys, Auto-CAD, Suite MS Office

Langues : Anglais (courant), Allemand (scolaire)



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Conception

Mécanique des fluides

Génie climatique

HVAC

Thermodynamique

CVC

Gestion de projet

Thermique