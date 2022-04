Benoit PICHAT

Ces 12 dernières années, dans des environnements complexes et sensibles, j’ai fait preuve de flexibilité, de l’expression d’un leadership dans l’orientation et la conduite d’équipes et de portefeuilles de projets transverses. J’ai eu l’opportunité de développer un savoir-faire multi-métiers et multi-technologies au sein des directions B2C, B2B et Wholesale de fournisseur de services.

Doté d’une culture internationale, je témoigne d’un profil d’ingénieur généraliste et de gestionnaire avec une affinité pour l’innovation contribuant au business.



J’aimerai prendre en charge de nouveaux challenges, dans lesquels j'aurai à impulser et concrétiser des activités répondant à des enjeux économiques, opérationnels et humains. En m’appuyant sur mon autorité de compétences, ma maitrise des évolutions technologiques et de leur mise en œuvre qui impliquent une compréhension des attentes métiers et de la diplomatie, je souhaite participer à la gestion et à la conduite du changement afin que les technologies soient davantage des centres de création de valeur, de simplification et de performance pour l'entreprise.



---------------------



Gouvernance SI & Web pour une approche omnicanal (12 ans)

• Définition du schéma directeur, du P&L et mise en œuvre de projets SI en cohérence avec les orientations stratégiques

• Gestion de l’ensemble du cycle (priorisation, architecture, cadrage, réalisation et support) en méthodologies V & agiles

• Pilotage d’équipes transverses et hiérarchiques & suivi budgétaire du portefeuille (CAPEX < 4 M€)

Environnements industriels : B2C, B2B et Wholesale

• Interlocuteur et coordinateur témoignant d’une culture internationale business / réglementaire / technologique

• Reporting opérationnel, solution et financier / communication & évangélisation

• Amélioration continue, conduite du changement des organisations et des processus



Mes compétences :

Anticipation

Autonomie

Gestion Projet

Leadership

Négociation

Organisation

PCI DSS

Urbanisme